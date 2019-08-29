واع تنشر قرعة المجموعات لدوري أبطال أوروبا

2019/08/29 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) نتائج قرعة دوري مجموعات أبطال أوروبا، وفي ما يلي نتائج القرعة التي انتهت قبل قليل:

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