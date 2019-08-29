الياسري يلتقي بارزاني في اربيل

2019/08/29 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس التقى وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اليوم الخميس رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بأربيل.ونقل الياسري بحسب بيان لمكتبه “تحيات رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى حكومة وشعب إقليم كردستان.وأكد وزير الداخلية “أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين المركز والاقليم بما يضمن التواصل المستمر وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين”.من جانبه رحب مسعود

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