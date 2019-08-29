2019/08/29 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس اعلنت مديرية الدفاع المدني في البصرة، اليوم الخميس، عن اخماد حريق اندلع داخل مول تايم سكوير.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “بعد ورود اخبارمن التنسيق المشترك عن وجود حادث حريق في مركز المحافظة /منطقة الجبيلة داخل مول تايم سكوير وعلى الفور باشرت فرقة الاطفاء المرابطة داخل المول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق في مول تايم سكوير في البصرة وكالة خطوة برس.

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