دراسة: متلازمة تململ الساق تقود إلى الانتحار أو إيذاء الذات

2019/08/29 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساق لديهم احتمال خطر الانتحار أعلى بنحو ثلاثة أضعاف تقريبا.ويحتاج الأطباء إلى إيلاء اهتمام خاص بالصحة العقلية للمرضى الذين يعانون من متلازمة تململ الساق، وفقا للعلماء.ويسبب هذا الاضطراب العصبي الشائع رغبة لا تقاوم في الحركة، خاصة في الليل، وغالبا ما ترتبط […]

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