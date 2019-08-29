الكمارك تعلن ضبط ٥٠٧ علبه اعشاب طبيه معدة للتهريب في مطار النجف الاشرف

2019/08/29 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك مطار النجف الاشرف من ضبط (٩)حقائب محملة الأعشاب طبية وبكمية (٥٠٧) علبة في صالة القدوم معدة للتهريب .وقالت الهيئة في بيان لها حصلت عليه / بدر نيوز/ ” أن عملية الضبط تمت من قبل الكشف الكمركي في المطار و […]

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