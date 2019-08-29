شرطة الديوانية تلقي القبض على ١٣ متهم بجرائم مختلفة

2019/08/29 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلنت قيادة شرطة الديوانية، يوم الاربعاء، عن القاء القبض على ١٣ متهم بقضايا مختلفة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان لها، تلقت وكالة النبأ للاخبار نسخة منه، "نفذت المفارز والدوريات التابعة لمراكز السنية والشافعية والدغارة والشامية والشنافية والإصلاح والأحداث وقسم الأسرة ومكافحة الإجرام حملة واسعة في عدة مناطق من المحافظة تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة وتفتيش العجلات والأشخاص والأماكن المشبوهة".

واضاف البيان ان الحملة "أسفرت عن إلقاء القبض على ١٣ متهمين بقضايا مختلفة من بينها جنائية تتعلق بالنصب والاحتيال والسرقة والقتل وتحرير صك بدون رصيد فيما تم التحقيق معهم في التهم المسندة اليهم من أجل إحالتهم إلى القضاء".



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