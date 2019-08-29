مجهولون يحرقون العشرات من اشجار النخيل شرقي ذي قار

2019/08/29 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن مجهولين بإحراق العشرات من اشجار النخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "فرق الدفاع المدني في قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار تمكنت من إخماد حريق اندلع بأحد البساتين على يد مجهولين"، مؤكدا أن "الحريق تسبب بإضرار مادية جسيمة في البستان تمثلت بإحراق 170 شجرة نخيل وعدد من مضخات المياه".





وتابع، أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا موسع بالحادث لمعرفة ملابساته والجهات التي تقف وراءه، فيما اكدت مصادر أن الحادث يعود إلى خلاف عشائري سابق".

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