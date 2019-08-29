آثار النجف تكشف إيقاف العمل بتحويل مكان سياحي إلى (مقبرة)

2019/08/29 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

كشفت هيئة آثار النجف الاشرف، اليوم الخميس، عن صدور قرار من مجلس المحافظة بإيقاف العمل بتحويل مرفق سياحي في المحافظة إلى مقبرة لدفن الشهداء.

وذكر مدير الهيئة، محمد الميالي لـ"الغد برس"، أن " مجلس المحافظة صوت بوقت سابق على منح اجازة عن طريق الدوائر المختصة بمساحة 2000 م لأحد المتعهدين بعمليات الدفن وذلك لغرض دفن شهداء سبايكر ومنظمة بدر وبواقع 1000م لكل جهة"، مشيراً إلى أن " المجلس اتخذ القرار بناءً على توصية من رئاسة الجمهورية آنذاك".





ولفت إلى أن " المجلس ألغى قراره بعد تلقيه شكاوى من جهات متعددة وحصوله على معلومات مؤكدة تفيد بأن ألمتعهد الذي تم منحه الاجازة لم يلتزم بالقوانين الحكومية وتجاوز على موقع سياحي لتحويله إلى مقبرة".





وتابع الميالي، أن" الموقع يسمى (طارات أو حافات) النجف وهو تكون بفعل الطبيعة ويعتبر حدا فاصلا بين مقبرة وادي السلام وبحر النجف ".

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