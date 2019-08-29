فريق توتير الايزيدي ل”ايزيدي 24″، استطعنا التعريف بالابادة الجماعية الايزيدية

2019/08/29 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نصر حاجي عمل العديد من الشباب الايزيدي على تداول القضية الايزيدية عبر وسائل الاعلام المختلفة وخاصة بعد حملة الابادة الجماعية الايزيدية والتي حصلت جراء اجتياح الدولة الإسلامية “داعش” لمناطقهم قبل أكثر من خمس سنوات، وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والتوتير، كانت احدى اهم الوسائل التي اعتمد عليها الايزيديين لنقل قضيتهم …

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