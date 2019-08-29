ليفاندوفسكي يجدد عقده مع بايرن ميونخ

2019/08/29 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن تجديد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي حتى عام 2023 ليؤكد بالتالي رغبته بالاستمرار لأبعد وقت ممكن ضمن صفوف بطل ألمانيا.ووصل ليفاندوفسكي لسن الـ31 لكن رغم ذلك، ما زالت الإدارة تؤمن بقدرته على مواصلة النجاح والتألق وهو ما دفعها للموافقة على المدة التي طلبها البولندي بالعقد الجديد […]

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