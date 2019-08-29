شرطة ديالى تعلن جاهزية الاجهزة الامنية في تامين محاور خطة محرم الامنية

2019/08/29 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكملت قيادة شرطة ديالى محاور خطة محرم الامنية التي تعد الاكبر من نوعها خلال العام الحالي .وقال العميد غالب عطية ان محاور خطة محرم الامنية التي ستنطلق في اليومين المقبلين تشمل أهدافا عديدة منها حماية المواكب الدينية والحسينيات ودور العبادة .اضافة الى حماية الطرق الرئيسية والمناطق التي ستقام فيها مراسم العزاء خلال شهر […]

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