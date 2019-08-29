2019/08/29 | 20:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت خلية الإعلام الامني، الخميس، عن نسبة الاخبار الكاذبة التي تنشرها وكالة اعماق التابعة لتنظيم داعش الارهابي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالجداول.. الاعلام الأمني تكشف اكاذيب داعش) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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