2019/08/29 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلیة، الخمیس، عن وجود خطة شاملة لتعزیز الامن على الحدود لاسیما مع سوریا باستخدام وسائل تكنولوجیة وتقنیة حدیثة تساعد على ضبط الحدود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: خطة شاملة لتعزيز الامن على الحدود ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: خطة شاملة لتعزيز الامن على الحدود ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).