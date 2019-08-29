اليويفا تمنح ميسي جائزة أفضل مهاجم بدوري الأبطال

2019/08/29 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هوية الفائزين بجوائز الأفضل في دوري الأبطال عن الموسم الماضي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس،

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