2019/08/29 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد عضو العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز ،اليوم الخميس، انه "في حال استمرت الاعتداءات على البلاد فسيقوم العراق بالرد المناسب" ، مشيراً الى

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