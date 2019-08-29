2019/08/29 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u9mDOlf57fU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إرادة النصر .. نتائج كبيرة .. وداعش يفقد السيطرة على عناصره - تقرير ميثم العامري) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إرادة النصر .. نتائج كبيرة .. وداعش يفقد السيطرة على عناصره - تقرير ميثم العامري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).