بعيون البصريين.. السلطات البلدية تسترشد ببلاغاتهم في إزالة التجاوزات

2019/08/29 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أوجدت حملة إزالة التجاوزات في البصرة حماسا لدى البصريين في رصد اماكن المخالفات وابلاغ السلطات البلدية بها تمهيدا لرفعها.في منطقة البراضعية شكى احد المواطنين من اغلاق باب القصر والسير في جانب واحد، مطالبا برفع الحواجز الكونكريتية وافتتاح الشارع واعادته الى وضعه الطبيعي.أما في منطقة الجبيلة فقد رصد مواطن اخر تجاوزات […]

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