حوادث السير تنافس الارهاب في حصد ارواح العراقيين.. الجملة العصبية تكشف الارقام

2019/08/29 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، الخميس، استقبالها ٧٢ الف و ٧٩٠ حالة في آخر 9 اعوام.وقالت المستشفى، في بيان تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه إنها “استقبلت ٧٢ الف و ٧٩٠ حالة طارئة منذ ٢٠١٠ ولغاية تموز ٢٠١٩ الماضي غالبيتها اصابات بالرأس والحبل الشوكي جراء حوادث السير والسقوط من اماكن مرتفعة والرمي العشوائي والجلطات الدماغية وغيرها”.واشارت الى أن “كوادرها اجرت ٢٤ الف و ٥٦٠ عملية معقدة لفتح دماغ وفقرات للمدة ذاتها”، لافتةً الى أن “العمليات تنوعت مابين ايقاف نزف دماغي بأم القاسية وام العنكبوتية ورفع اورام دماغية بمختلف اقسام الدماغ واخراج رصاصة وعمليات فتح فقرات”.

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