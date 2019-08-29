صور: عطل في مصعد أكبر مستشفيات ديالى يحبس 9 مراجعين .. عملية انقاذ عسيرة

2019/08/29 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر محلي، الخميس، بأن 9 مواطنين علقوا بداخل مصعد مستشفى بعقوبة العام بسبب الحمولة الزائدة.وقال المصدر، لـ”كلكامش برس”، إن “9 اشخاص علقوا داخل مصعد مستشفى بعقوبة العام الذي يعد اكبر مستشفى في المحافظة”.وبين، أن “العطل حصل بسبب الحمولة الزائدة، حيث يتحمل يسع المصعد لـ4 اشخاص فقط، مشيراً الى أن “عملية الانقاذ تمت باخراجهم من شباك التهوية”.

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