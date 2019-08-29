الهولندي فان دايك يحصد اللقب ويتفوق على منافسيه المخضرمين

2019/08/29 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كلل المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك موسمه الناجح، وتوج جهوده بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا عن موسم 2018-2019، حسبما أعلن

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