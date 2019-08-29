إنكسار موجة الحر في العراق بدءاً من الثلاثاء المقبل

2019/08/29 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الخميس، انكسار موجة الحر ودخول العراق في موسم "سهيل اليماني" بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عطية، في

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