2019/08/29 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KLAjOyhN5v4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توجه لحل الازمة بين المركز والاقليم مع قرب مناقشة قانون الموازنة - تقرير: محمد الزهيري) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توجه لحل الازمة بين المركز والاقليم مع قرب مناقشة قانون الموازنة - تقرير: محمد الزهيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).