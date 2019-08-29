2019/08/29 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CuSoqmB-gtg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الثامنة من العراقية IMN مع رشا قبان / غسان عدنان/ يوم 2019/8/29) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة الثامنة من العراقية IMN مع رشا قبان / غسان عدنان/ يوم 2019/8/29) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).