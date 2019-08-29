عالية نصيف تشيد بإقالة قائد الشرطة الاتحادية

2019/08/29 | 21:24

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(المستقلة)..أشادت النائبة عالية نصيف بقرار وزير الداخلية ياسين الياسري بإقالة قائد الشرطة الاتحادية، معتبرة هذا الإجراء خطوة مهمة باتجاه تحقيق جملة من الاصلاحات في مفاصل الوزارة .

وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان استجابة وزير الداخلية لما ننشره في وسائل الاعلام ستعزز التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية “.

وبين :” ان اقالة قائد الشرطة الاتحادية هي انجاز يسجل لصالح الوزير ورسالة لبقية اصحاب المناصب المهمة في الداخلية بأن ماكنة الاصلاح لابد ان تطال المقصرين عاجلا ام آجلا “.

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