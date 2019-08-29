تربية البصرة تفتح تحقيقا بانتشار فيديو يظهر ضرب معلم مصري لتلاميذ في مدرسة اهلية

2019/08/29 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة ،اليوم الخميس، فتح تحقيق حول انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، كانت بثته احدى القنوات الفضائية ، ويظهر قيام معلم مصري الجنسية بضرب تلاميذ في مدرسة ( أنوار الأهرامات ) الأهلية الواقعة في ناحية سفوان بمحافظة البصرة.

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