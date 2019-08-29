جمعية الصداقة الفلسطينية_العراقية تكرم سفيرة العراق في التشيك

2019/08/29 | 21:32

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(المستقلة)..



استقبلت جمعية الصداقة الفلسطينية_العراقية سندس عمر علي سفيرة العراق في تشيك،يوم أمس، في مدينة رام الله ضمن زيارتها لفلسطين وهي أبنة الشهيد اللواء الركن عمر علي قائد الجيش العراقي في حرب فلسطين عام ١٩٤٨.

وأعربت السفيرة عن شكرها الكبير على الترحيب والاستقبال المميز الرسمي والشعبي من الجانب الفلسطيني لها والاستقبال الرائع خلال زيارتها لمقبرة شهداء الجيش العراقي في محافظة جنين .

حيث استقبلت جمعية الصداقة الفلسطينية العراقية برئاسة سعد خليل رئيس الجمعية وميسر أبوشاويش عضو مجلس الإدارة والأب عبدالله يوليو رئيس دير الروم الكاثوليك وعصام العسعس رجل الأعمال وموسي عبد الحليم باللقاء مع السفيرة سندس عمر علي وشقيقها الفريق طيار بازر عمر علي في زيارة فلسطين بضيافة الرئيس أبومازن.



وتحدثت السفيرة عن تاريخ ومتانة العلاقات الفلسطينية العراقية التاريخية ما بين الشعبين الشقيقين.

فيما رحب سعد خليل رئيس الجمعية بالسفيرة سندس عمر على زيارتها لفلسطين والاطلاع على معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي .وفي نهاية اللقاء تم تكريم السفيرة بدرع تكريم لعائلة الشهيد القائد اللواء الركن عمرعلي قائد الجيش العراقي في حرب فلسطين.

ومنحت السفيرة اقب عضو فخري لجمعية الصداقة الفلسطينية العراقية في فلسطين.

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