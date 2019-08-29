الانواء الجوية تسجيل وقوع هزة أرضية تبعد (46) كم شمال شرق خانقين

2019/08/29 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن مكتب إعلام الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس، ان المراصد سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الموافق 29/8/2019 شمال شرق خانقين وشمال شرق بغداد الساعة 07،45،32 بالتوقيت المحلي للبلاد.وبينت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/، ان قوة الهزة بلغت 3،5 درجة على مقياس رختر, حيث تبعد (46) كم شمال شرق خانقين […]

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