الصدر يغرد بشأن الشعائر الحسينية

2019/08/29 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر، الخميس، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحدث فيها عن الشعائر الحسينية.

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