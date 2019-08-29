هذا ما طلبته الكويت من المشاركين في إعادة إعمار العراق

2019/08/29 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الكويت الدول التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي احتضنته في شباط 2018 للوفاء بالتزاماتها، بما سيساعد على عودة العراق لشغل مكانته في محيطي...

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