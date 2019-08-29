توزيع كهرباء الجنوب ” دخول محطة ثانوية جديدة للعمل بناحية الطار في ذي قار

2019/08/29 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الخميس، عن دخول محطة الطار الثانوية الجديدة ( ٣٣ ك.ف ) في محافظة ذي قار للعمل بعد إنجاز مشروعها .وذكر مدير عام الشركة العامة المهندس ” نشأت كاظم ياسين الكنعاني “ خلال افتتاحه للمحطة ، في ناحية الطار التابعة لقضاء سوق الشيوخ ، بانها تضم محولتي تحويليتين 11/33 […]

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