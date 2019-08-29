ظريف يشدد على ضرورة التزام امريكا بالاتفاق النووي للمباشرة بالمحادثات

2019/08/29 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخباراكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، على ضرورة أنهاء امريكا للعقوبات المفروضة على بلاده لانقاذ الاتفاق النووي.

وقال ظريف في تصريحات أمام منتدى في كوالالمبور بماليزيا، إن "المرشد الأعلى علي خامنئي، لن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما لم تتوقف واشنطن عن إرهابها الاقتصادي ضد الشعب الإيراني".

وأضاف، أن "إنهاء العقوبات الأمريكية يمكن أن يساعد في إنقاذ الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي، العام الماضي".

وشدد على أن "إيران تملك الحق في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي يفرض قيوداً على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية عنها، وذلك بعد انسحاب واشنطن منه".

ولفت ظريف الى، ان بلاده يمكنها بسهولة "العودة إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق إذا ما أوفت الولايات المتحدة بالتزامها تجاه وعادت للحوار".

ووصل وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، العاصمة الماليزية كوالالمبور، في إطار جولة آسيوية شملت الصين واليابان.



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