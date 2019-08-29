المالية تكشف حقيقة العجز بموازنة 2020

2019/08/29 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن حقيقة ماتم تداوله حول عجز الموازنة لعام 2020.

أكد مكتب وزير المالية فؤاد حسين، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أن "الأرقام التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بشأن العجز المالي في موازنة 2020 غير صحيحة"، لافتاً الى ان الوزارة "دأبت منذ مطلع العام الحالي على عقد أكثر من ستة عشر اجتماعا لمناقشة إستراتيجية إعداد الموازنة للأعوام القادمة وبحضور اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وممثلين عن جميع الوزارات والهيئات والمحافظات وبأعلى المستويات والوزارة مستمرة لحد تاريخ اعداد البيان في الاجتماعات المباشرة اليومية مع الوزراء ورؤساء الهيئات والمحافظات ومدراء الدوائر المالية في جميع مؤسسات الدولة من إجل إعداد مسودة موازنة تعتمد البرامج والأداء وتتماشى مع البرنامج الحكومي".

وأشار الى أن "الأرقام التي تطرح في الإعلام حول نسبة العجز في الموازنة سابق لأوانه ولا أساس لها من الصحة".



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