بغداد تُرسل المليارات إلى كردستان لتوزيعها على الفلاحين

2019/08/29 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد المتحدث باسم #وزارة_التجارة في حكومة إقليم #كردستان #فتحي_المدرس، اليوم الخميس، إرسال الحكومة الاتحادية في بغداد مبلغاً قدرهُ 30 مليار دينار إلى الإقليم.المدرس قال لـ“الحل […]

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