المدافع الهولندي فان دايك يفوز بلقب أفضل لاعب في أوروبا

2019/08/29 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس 29 أغسطس/آب، مدافع ليفربول الإنجليزي، فيرجل فان دايك، جائزة أفضل لاعب في أوروبا.وجمع فان دايك بلقبي أفضل لاعب في أوروبا وأفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا، بعدما حصد اللقب الأوروبي مع الريدز الموسم الماضي.وكان فرجيل فان دايك مرشحا للقب أفضل لاعب، بجانب الأرجنتيني […]

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