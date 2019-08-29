اصابة شخصين بهجوم مسلح على طريق رئيسي في ديالى

2019/08/29 | 21:45

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان شخصين اصيبا بجروح بهجوم شنه مجهولين على عجلة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" شخصين اصيبا بجروح بهجوم مسلح شنه مجهولين على سيارة في طريق بعقوبة- المقدادية شمال شرق ديالى".

واضاف المصدر،ان" الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".

بغداد اليوم _ بغداد

نشر مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، اليوم الخميس، مقطعا مصورا جديدا لعملية اعتقال 189 شخصا اثناء ارتيادهم صالات روليت وقمار في بغداد، والتي كان قد أعلن عنها الأسبوع الماضي.

ووثق المقطع اللحظات الأولى لاقت

بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الخميس، إكمال "اللمسات الأخيرة" للخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم داخل المحافظة.

وقال المتحدث الاعلامي باسم القيادة العميد غالب العطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطة ديالى

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بضبط سجن تابع لتنظيم داعش يضم غرفة لتعذيب المختطفين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش ضبطت سجن لتنظيم داعش في قر

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