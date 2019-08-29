2019/08/29 | 21:47

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الجوية يهزم السالمية بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في البطولة العربية

الخميس

29

أب

2019 :

09:33 pm

29

هزم فريق القوة الجوية السالمية بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في

البطولة العربية.

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