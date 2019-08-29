2019/08/29 | 21:47

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إخماد حريق اندلع بـ"فعل فاعل" في بستان نخيل شرقي الناصرية

اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الخميس، عن اخماد حريق اندلع بفعل فاعل في

بستان كبير للنخيل شرقي مدينة الناصرية .وذكر مصدر، ان "فرق الدفاع المدني في المحافظة تمكنت من إخماد الحريق

بعد ان تسبب باضرار مادية في 150 نخلة وعدد من مضخات المياه دون خسائر

بشرية".واشار الى ان "صاحب البستان قدم شكوى امام الشرطة ضد ثلاثة اشخاص

اتهمهم بالوقوف وراء الحادث".

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