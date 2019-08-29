هزة أرضية تبعد {180} كم عن شمال شرق بغداد

2019/08/29 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة النقل ، اليوم الخميس ، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم شمال شرق خانقين وشمال شرق بغداد الساعة 07،45،32 بالتوقيت المحلي للبلاد .

وبينت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "قوتها بلغت 3،5 درجة على مقياس رختر, حيث تبعد {46} كم شمال شرق خانقين وحوالي {180} كم شمال شرق بغداد ولم يشعر بها المواطنون ولم ترد لنا اي انباء عن حصول أضرار .



ونهيب بالمواطنيين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية".



يذكر ان "العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية ."

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