نتنياهو يهدد

2019/08/29 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهديدا باللغة العربية إلى الذين وصفهم "أعداء إسرائيل".

وأعرب بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس عن تصميم إسرائيل على إفشال مشروع إمداد "حزب الله" اللبناني بصواريخ عالية الدقة، مخاطبا المسؤولين عنه": "دير بالك!".وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح لأعدائها بإمداد أنفسهم بالأسلحة الفتاكة".يشار الى ان مفردة {دير بالك} عادة ما يستخدمها العراقيون في كلامهم العامي بالإضافة الى بعض القرى في بلاد الشام.وتواجه اسرائيل اتهامات عراقية بشأن مسؤوليتها في قصف مخازن ومواقع للحشد الشعبي في العراق.انتهى

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