"الروبوت الدودة".. طبيب آلي داخل دماغ البشر

2019/08/29 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

رغم أنه لم يتم اختباره على البشر بعد، يبدي العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن، تفاؤلا كبيرا تجاه روبوت دقيق جدا على

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