"غواصة نووية" تستعد للعمل في كوريا الشمالية

2019/08/29 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أظهرت صوة التقطتها أقمار صناعية، إقدام كوريا الشمالية على بناء غواصة لها القدرة على إطلاق صواريخ تحمل رؤوسا نووية، وفقما نقلت وسائل إعلام

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