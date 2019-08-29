2019/08/29 | 21:50

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برأيكم هل أن العراق سيدخل في مواجهة غير مباشرة مع "إسرائيل" في المستقبل القريب؟

العراقامن

برأيكم هل أن العراق سيدخل في مواجهة غير مباشرة مع "إسرائيل" في المستقبل القريب؟

الخميس 29 أغسطس 2019 - 21:35

الفيديو يتضمن مواقع الحشد الشعبي التي استهدفتها الطائرات المسيرة في العراق وموقف الحكومة وهيئة الحشد من هذا الاستهداف .

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