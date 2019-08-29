2019/08/29 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بمكتبه الخاص صباح الخميس الفريق الركن محمد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة٠ وقدم الفريق البياتي عرضا عن الإجراءات التي تتخذها القيادة العامة للقوات المسلحة في تعزيز الأمن والتخفيف عن كاهل المواطنين في الحركة ومنها ازالة الكتل الكونكريتية وفتح طريق مطار بغداد الدولي أمام المسافرين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ حمودي يستقبل السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ حمودي يستقبل السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ حمودي يستقبل السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).