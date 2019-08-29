2019/08/29 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الخميس، انكسار موجة الحر ودخول العراق في موسم “سهيل اليماني” بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.وقال عطية، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “انكساراً في حرارة الاجواء سيشهدها العراق، نهاية الاسبوع المقبل، مع هبوط تدريجي بدرجات الحرارة في معظم مدن البلاد اضافة لدول عديدة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنكسار موجة الحر الثلاثاء المقبل في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنكسار موجة الحر الثلاثاء المقبل في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).