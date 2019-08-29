الرصد الزلزالي: الهزة الأرضية التي ضربت خانقين اليوم بلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر

2019/08/29 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، أن مراصد الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الخميس، شمال شرق خانقين وشمال شرق بغداد الساعة 07،45،32 بالتوقيت المحلي للبلاد .

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