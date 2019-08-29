أبل” تعلن عن مفاجأة في الـ 10 من ايلول المقبل

2019/08/29 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أرسلت شركة “أبل”، الخميس، دعوات لحضور حدث تقيمه في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل داخل مقرها في وادي السيليكون، بولاية كاليفورنيا.ومن المتوقع أن تكشف “أبل” في الحدث النقاب عن الطرازات الجديدة لهاتفها الشهير “آيفون”، بحسب موقع “فيرج” التكنولوجي.وظلت “أبل” لسنوات تعلن عن هواتفها الجديدة، في فصل الخريف، وذلك قبل انطلاق موسم التسوق […]

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