قبيلة عراقية تعقد مؤتمرا للرد على كلام النائب فائق دعبول

2019/08/29 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم شيوخ عشائر آل فتلة، عقد مؤتمر صحفي للرد على كلام النائب فائق الشيخ علي ضد رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي.وان “شيوخ عشائر آل فتلة سيعقدون في الساعة 9 من مساء هذا اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد، للرد على كلام النائب فائق الشيخ علي ضد حنان الفتلاوي”.وسيناقش المجتمعون […]

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