الكمارك: ضبط ٥٠٧ علبه اعشاب طبيه معدة للتهريب في كمرك مطار النجف الاشرف

2019/08/29 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس ٢٠١٩/٨/٢٩ عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك مطار النجف الاشرف من ضبط (٩)حقائب محملة الأعشاب طبية وبكمية (٥٠٧) علبة في صالة القدوم معدة للتهريب .وقالت الهيئة في بيان لها ” أن عملية الضبط تمت من قبل الكشف الكمركي في المطار و أكدت على اتمام الإجراءات القانونية بحقها […]

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