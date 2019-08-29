عبد المهدي يؤكد تفعيل نظام الحكومة الالكترونية في العراق

2019/08/29 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، استحداث لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، فيما أكدوا ضرورة تطوير قطاع الاتصالات وتفعيل نظام ...

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