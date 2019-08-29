الصدر مغرداً: “البدعة” خطر على الشعائر الحسينية

2019/08/29 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، إن افراغ الشعائر الحسينية من جوهرها هو مشكلة اخلاقية.واعتبر أن “البدعة خطر على الشعائر الحسينية وروحها”.وفيما يأتي نص التغريدة:

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